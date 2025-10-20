مقتل وإصابة 5 من عناصر "قسد" بانفجار لغم شرقي سوريا

شفق نيوز- دمشق

قُتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم الاثنين، جراء انفجار لغم أرضي في قرية "الحصان" بمنطقة الكسرة بريف دير الزور الغربي، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللغم زرعته خلايا تابعة لتنظيم داعش، واستهدف سيارة تقل عدداً من عناصرنا".

وأضاف المركز أن "القوات بدأت عمليات تمشيط في المنطقة بحثاً عن الخلايا المسؤولة عن التفجير"، مؤكداً على "استمرار العمليات الأمنية ضد عناصر التنظيم في مناطق شمال وشرق سوريا".

وفي السياق انفجرت صباح اليوم الاثنين، دراجة نارية كانت معدّة للتفجير على جسر الحدادية في منطقة العريشة بمدينة الشدادة، ما أسفر عن مقتل أحد راكبيها وإصابة آخر بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت قوى الأم الداخلي (الاسايش) أن التحقيقات الأولية كشفت أن الدراجة كانت مفخخة بمادة TNT مخبأة تحت غطاء المحرك من الجهة اليمنى، إضافة إلى قطع حديد محشوة بمادة فسفورية قابلة للاشتعال.

وأشارت التحقيقات إلى أن المادة الفسفورية اشتعلت بشكل غير متوقع، ما تسبب في انفجار الدراجة قبل تنفيذ العملية المخطط لها وفق ما أكدته القوات الأمنية.

وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا، هجمات مستمرة لخلايا تنظيم داعش تستهدف قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي.