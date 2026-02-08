مقتل وإصابة 5 أشخاص برصاص عنصر أمني في ريف السويداء

شفق نيوز– دمشق

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، اليوم الأحد، مقتل أربعة أشخاص وإصابة خامس بجروح خطيرة، إثر إطلاق نار في ريف المحافظة، في حادثة وصفتها الجهات الرسمية بـ"المأساوية"، فيما كشفت التحقيقات لاحقاً أن منفذها عنصر من قوات الأمن.

وقال قائد الأمن الداخلي في السويداء العميد حسام الطحان، في بيان، إنه "في حادثة مأساوية في منطقة المتونة بريف السويداء وقعت جريمة نكراء بحق خمسة مواطنين من المنطقة، أدت إلى مقتل أربعة منهم وإصابة الخامس بجروح خطيرة".

وأضاف أن "فرع المباحث الجنائية في قيادة الأمن الداخلي في المحافظة باشر فوراً بمتابعة القضية لمعرفة ملابساتها والجهة التي تقف وراء هذا الفعل الجبان".

وكشف الطحان أنه "خلال التحقيقات الأولية، وبالتعاون مع أحد الناجين من عملية إطلاق النار، تبيّن أن أحد المشتبه بهم هو عنصر تابع لمديرية الأمن الداخلي في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "تم توقيف العنصر على الفور وإحالته إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية".

وتقدم الطحان بـ"التعازي الحارة لذوي الضحايا"، مؤكداً أن "أي تجاوز بحق المواطنين يعد أمراً مرفوضاً بشكل قاطع، ولن يتم التساهل مع أي فعل يهدد أمن الأهالي وسلامتهم"، مشدداً على "الالتزام الكامل بحماية المدنيين ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التعدي على حقوق الأهالي".

ودعا قائد الأمن الداخلي أبناء المحافظة إلى "ضبط النفس والتحلي بالصبر والثقة بالإجراءات المتخذة"، مؤكداً أن "العدالة ستأخذ مجراها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة ومحاسبة الجناة أياً كانت تبعيتهم".

وكانت محافظة السويداء جنوب سوريا شهدت، في 13 تموز / يوليو الماضي، اشتباكات استمرت عدة أيام بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو، تدخلت على إثرها القوات الحكومية.

ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 20 تموز / يوليو، فإن الهدوء لا يزال حذراً في المنطقة، في ظل تظاهرات متكررة تطالب بالانفصال والحكم الذاتي.