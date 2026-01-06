مقتل وإصابة 4 أشخاص بحادث دهس في القدس (فيديو)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر تعرضهم لحادث دهس من قبل حافلة خلال تظاهرة في القدس.

وبحسب تقارير إخبارية فإن الحادث وقع خلال تظاهرة لليهود الحريديم في القدس ضد تجنيد طلاب المدارس الدينية، ويبلغ القتيل 13 عاماً والمصابين في الخامسة عشرة من العمر تقريباً، وجميع الإصابات طفيفة.