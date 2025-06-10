مقتل وإصابة 3 أشخاص بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الثلاثاء، مقتل شخصين، في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، في وقت تواصل إسرائيل غاراتها على لبنان وتقول إنها تستهدف فيها عناصر حزب الله ومنشآته رغم وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأورد بيان صادر عن الصحة اللبنانية، أن "الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة شبعا أدت إلى سقوط قتيلين وإصابة شخص بجروح".

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فإن القتيلين هما رجل وابنه، بينما أصيب ابنه الثاني بجروح.

ويأتي ذلك بعد أيام من سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في هجوم اعتبره المسؤولون اللبنانيون انتهاكا "سافرا" لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحزب.