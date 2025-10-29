مقتل وإصابة 3 جنود سوريين بقصف لقوات "قسد" قرب سد تشرين

شفق نيوز- دمشق

أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدفت بصاروخ موجه إحدى نقاط انتشار الجيش في محيط سد تشرين شرق محافظة حلب.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الهجوم أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، وهذا الاعتداء يمثل خروجاً واضحاً عن جميع التفاهمات والاتفاقات السابقة"، في إشارة إلى التفاهمات الأمنية التي جرت بين الجانبين برعاية روسية.

وأضافت الوزارة أن "قوات قسد تجدد رفضها الالتزام بأي تفاهمات، وتضرب بها عرض الحائط من خلال استهداف مواقع الجيش وقتل أفراده"، دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول الرد أو الإجراءات التي ستتخذها القيادة العسكرية.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على سد تشرين الإستراتيجي وعدة قرى ومناطق في ريف حلب الشرقي، الذي يشهد بشكل متكرر عمليات قصف واشتباكات بين قوات الحكومة السورية و"قسد".

ويقع سد تشرين على نهر الفرات شرق مدينة منبج، ويُعد من أبرز المناطق الحساسة التي تشهد توتراً متكرراً بين قوات الجيش السوري المدعومة من روسيا، وقوات "قسد" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.