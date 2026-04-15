الثاني خلال يومين.. مقتل وإصابة 24 طالباً بهجوم مسلح على مدرسة جنوبي تركيا

شفق نيوز- أنقرة

أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الأربعاء، بمقتل أربعة طلاب وإصابة 20 آخرين بهجوم مسلح نفذه طالب قبل أن ينتحر في مدرسة متوسطة جنوبي البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام أن إطلاق نار سمع في مدرسة "أيشيل تشاليك" المتوسطة في محافظة كهرمان مرعش، وتوجهت فرق الإسعاف والشرطة للمدرسة.

وتسبب الهجوم بحالة هلع للطلاب والأهالي الذين توافدوا على المدرسة لمعرفة ما جرى وسحب أبنائهم، ينما ألقى بعض الطلاب أنفسهم من النوافذ لتفادي الهجوم.

وقالت محافظة كهرمان مرعش في تقييم أولي، إن القتلى الأربعة هم معلم مدرسة وثلاثة طلاب، وإن المهاجم طالب في الصف الثامن وقتل نفسه بعد مهاجمته فصلين دراسين.

وأوضحت المحافظة أن الطالب كان قد وضع أسلحة وذخيرة في حقيبته المدرسية، وأن الاعتقاد الأولي يشير إلى أن تلك الأسلحة تعود لوالده المتقاعد من قطاع الأمن.

ووقع الهجوم بعد يوم واحد من هجوم شاب على مدرسته الثانوية السابقة في محافظة شانلي أورفا القريبة، وهو ما أدى إلى إصابة 16 شخصاً قبل أن يقتل المهاجم نفسه.

وقاطع معلمون وطلاب في مختلف أنحاء تركيا، الدوام، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على هجوم شانلي أورفا وللمطالبة بتوفير حماية لمدارس، لكن الإضراب لم يكن شاملاً.