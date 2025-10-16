مقتل وإصابة 18 من حراس المنشآت النفطية بتفجير حافلة في دير الزور

شفق نيوز- دمشق

قُتل وأصيب 18 شخصاً من حراس المنشآت النفطية في دير الزور السورية، يوم الخميس، جراء استهداف حافلة كانوا على متنها، عبر تفجير عبوة ناسفة شرقي البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرين في استهداف حافلة مبيت تقلّ عناصر حراسة منشآت نفطية بعبوة ناسفة قرب بلدة سعلو بريف دير الزور الشرقي".

ونقلت وكالة الأنباء السورية، في بيان صادر عن وزارة الطاقة، أن "الحافلة تعرضت لتفجير عبوة ناسفة أثناء مروره على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والميادين".

من ناحيتها نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر رسمي قوله، إن "خمسة عناصر من وزارة الدفاع السورية لقوا مصرعهم إثر استهداف حافلتهم".

وبحسب التلفزيون السوري الرسمي، فقد استهدفت عبوة ناسفة "حافلة مبيت" على طريق دير الزور - الميادين في محافظة دير الزور.

وكانت قناة الإخبارية السورية الرسمية ذكرت في وقت سابق اليوم الخميس، أن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة مبيت تقل عناصر حراسة منشآت نفطية على طريق دير الزور الميادين.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.