مقتل وإصابة 13 شخصاً في حريق بسفينة تحمل الميثانول جنوب إيران

شفق نيوز/ اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في سفينة تحمل مادة الميثانول في رصيف ميناء دير بمحافظة بوشهر جنوب إيران، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن الحريق اندلع في خزان للميثانول تابع لشركة كاوه للبتروكيماويات في ميناء دير، مشيرة إلى أن الحادثة أودت بحياة ثلاثة أشخاص وأصابت عشرة آخرين حتى الآن، وفقاً لما أعلنه رئيس قسم الطوارئ الطبية بمحافظة بوشهر.

ونقلت "إرنا" عن حسن موسوي قوله إن الحادثة وقعت في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، مضيفاً أن الحريق اندلع في منشآت شركة كاوه للبتروكيماويات بمدينة دير الساحلية، الواقعة على بُعد 1200 كيلومتر من العاصمة طهران.

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة اللهب بكثافة، فيما غطّى الدخان الأسود الكثيف المنطقة المحيطة بموقع الحادث.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وعشرة جرحى في الحريق الذي اندلع داخل المجمع البتروكيماوي.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيراني لوكالة "تسنيم"، أن بلاغاً ورد عن اندلاع حريق في سفينة عند رصيف شركة كاوه للميثانول، مبيناً أنه تم إرسال سيارة إسعاف ومركبتين شبه ثقيلتين مزودتين بمعدات إنقاذ إلى موقع الحادث.

بدوره، أوضح محافظ مدينة دير أن الانفجار وقع أثناء عمليات اللحام على متن السفينة، مما أدى إلى اندلاع الحريق.

وأشار إلى أن فرق الإغاثة والإطفاء والإسعاف حضرت إلى الموقع على الفور، ولا تزال محاولات السيطرة على الحريق مستمرة.