مقتل وإصابة 10 من عناصر الحرس الثوري بهجوم إسرائيلي في طهران

شفق نيوز/ أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة عشرة من عناصر الحرس الثوري، في هجوم إسرائيلي على أحد مراكزهم.

وقالت الوكالة في خبر عاجل، أن اثنين من عناصر الحرس الثوري قتلا، وأصيب ثمانية آخرون في هجوم إسرائيلي على أحد مراكز الحرس الثوري في طهران.

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن دوي انجفارات في مدينة الأهواز.

وقالت الوكالة في خبر بها، إن "دوي انفجار خارج مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد"، متابعة: "تم تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لهجمات".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة 13 حزيران/ يونيو 2025، وصولاً إلى اليوم.