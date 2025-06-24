مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين في "حدث أمني صعب" بقطاع غزة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بوقوع ما وصفته بـ"حدث أمني صعب" في قطاع غزة، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين، بعضهم في حالة حرجة.

وأوضحت التقارير العبرية، أن مجموعة مسلحة نصبت كمينين، أحدهما استهدف قوة عسكرية إسرائيلية، والآخر استهدف وحدة إنقاذ هرعت لمكان الحادث، ما أسفر عن اشتعال مركبات عسكرية ووقوع خسائر بشرية.

وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلات الجنود المستهدفين بالحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى في تل أبيب لتلقي العلاج.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن تفاصيل الحادث أو طبيعة العملية التي وقعت في القطاع.

من جانبها، عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، مشاهد مصورة لعمليات نفذتها مؤخراً ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها اسم "حجارة داود".

ونشر "الإعلام العسكري" التابع لـ"القسام" مقطع فيديو يوثق عدة عمليات، بينها عمليات قنص واستهداف مباشر لجنود وآليات، نُفذت بالتعاون مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".

ويأتي نشر هذه المشاهد في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، وفق آخر تحديث لبياناته، أن عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، خلال المعارك البرية في غزة ولبنان والمواجهة مع إيران، بلغ 872 عسكرياً، بين ضباط وجنود.