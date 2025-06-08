مقتل وإصابة فلسطينيين برصاص إسرائيلي قرب مركز مساعدات في غزة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الأحد، بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي بالقرب من مركز توزيع المساعدات الأمريكي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر طبي في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، قوله إن القتلى والمصابين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية في المنطقة المخصصة للتوزيع.

وكانت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة قد قالت، أمس السبت، إنها لم تتمكن من توزيع أي مساعدات إنسانية تزامناً مع ثاني أيام عيد الأضحى، بسبب "تهديدات مباشرة" من حركة حماس ضد عملياتها، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت في بيان "هذه التهديدات حالت دون مواصلة العمل اليوم دون تعريض أرواح الأبرياء للخطر. لن تتراجع مؤسسة غزة الإنسانية. سنظل ملتزمين بتقديم المساعدات في إطار من السلامة والأمن والاستقرار. نعمل بنشاط على تكييف عملياتنا للتغلب على هذه التهديدات، ونعتزم استئناف عمليات التوزيع دون تأخير".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت "غزة الإنسانية" إغلاق جميع مواقع توزيع المساعدات التابعة لها، وحثت المؤسسة السكان على الابتعاد عن هذه المواقع "حفاظاً على سلامتهم".

وكانت المؤسسة بدأت توزيع المساعدات الأسبوع الماضي، وتعرضت لانتقادات لاذعة من منظمات إغاثية، بما فيها الأمم المتحدة.