مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، يوم الجمعة، عن مقتل أكثر من 23 فلسطينياً وإصابة العشرات بغارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على غزة.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن المصادر قولها إن ستة أشخاص قضوا في قصف خيام للنازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قتل خمسة آخرون في غارتين منفصلتين استهدفتا مدينة دير البلح التي شهدت تقدماً لآليات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، وعمليات تجريف واسعة.

وفي مدينة غزة قتل عدد من الفلسطينيين في غارات للجيش الإسرائيلي على منطقة السودانية شمال غرب المدينة، وكذلك في قصف استهدف منزلاً في الأجزاء الجنوبية الغربية منها، وما تزال طواقم الإسعاف تحاول انتشال ضحايا من تحت الأنقاض.

وواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف مربعات سكنية بواسطة الروبوتات المتفجرة في مناطق حي الصبرة والزيتون، جنوب مدينة غزة، وكذلك في بلدة جباليا البلد، وجباليا النزلة شمال المدينة.

ويكثف الجيش الإسرائيلي من وتيرة عمليات في مناطق جنوب وشرق وشمال مدينة غزة، لدفع سكان هذه المناطق نحو مناطق غرب المدينة، تمهيدًا لإجبارهم على النزوح باتجاه مناطق جنوب ووسط قطاع غزة، إذ بدأ الجيش الإسرائيلي خطوات نحو احتلال المدينة بالكامل.