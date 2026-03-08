أكثر من 70 ضحية في هجمات اسرائيلية استهدفت مدناً إيرانية

شفق نيوز/ طهران

سقط أكثر من 70 مدنياً بين قتيل وجريح، صباح اليوم الأحد، جراء ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مراكز حيوية ومناطق سكنية في عدة مدن بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن الحصيلة الأولية للهجمات بلغت ما لا يقل عن 20 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً، جراء القصف الذي طال مدن أصفهان و"شهرضا" و"نجف آباد".

ويأتي هذا التصعيد المباشر في العمق الإيراني ليدفع بالتوترات العسكرية في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة.