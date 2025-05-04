مقتل واصابة اربعة جنود اسرائيليين بانفجار نفق مفخخ جنوبي غزة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في انفجار نفق مفخخ في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه في "تلغرام" إنه "خلال حادثة مقتل النقيب نوعام رافيد والرقيب أول يالي سرور، أصيب جندي من وحدة (يهلوم)، في سلاح الهندسة، بجروح بالغة".

وأضاف: "في حادثة أخرى، أصيب جندي احتياط من الكتيبة 7007، لواء القدس السادس عشر، بجروح بالغة، خلال معارك في قطاع غزة السبت".

وفي ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، كشفت تقارير إعلامية عن استعدادات إسرائيلية جديدة تشير إلى اقتراب مرحلة أكثر حدة في الحرب الدائرة منذ أكتوبر 2023.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أرسل إخطارات استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، مضيفة أن ذلك يأتي قبيل مناقشة الحكومة الإسرائيلية لقرار بشأن توسيع نطاق العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأبرزت الصحيفة أن إسرائيل قد تبدأ "في شن هجوم كبير خلال الأيام المقبلة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تحل بعض قوات الاحتياط محل القوات النظامية المنتشرة حاليا على الحدود الشمالية أو في الضفة الغربية بحيث يمكن إرسالها بدورها إلى قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن التعبئة المخطط لها ضخمة، ولكنها لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه مباشرة بعد هجوم حماس في أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية الأحد قرار توسيع الحرب على غزة.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق بالفعل من حيث المبدأ على مثل هذه الخطط.

وكانت الحرب التي تشنها إسرائيل حاليا على غزة قد اندلعت في أعقاب الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف أكثر من 250 آخرين واقتيادهم إلى قطاع غزة.

ووفقا لإسرائيل، تحتجز حماس 59 رهينة، وقد يكون 24 منهم أحياء، بينما قتل 35 منهم.

وتسعى إسرائيل إلى زيادة هجماتها للضغط على حركة حماس للإفراج عن الرهائن المتبقين.

وبعد وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة شهرين، استأنف الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة في 18 مارس الماضي.