وفاة مسؤول أمني إيراني متأثراً بإصابة في هجوم استهدف "الموارد الطبيعية"

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الأحد، عن وفاة قائد وحدة الحماية في منظمة الموارد الطبيعية، العقيد مجيد زكريائي، متأثراً بإصابات كان قد تعرض لها يوم أمس.

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن بيانات رسمية، إن زكريائي كان قد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة عقب هجوم استهدف مقر المنظمة.

واتهمت الجهات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع يوم أمس، واصفة إياه بالاعتداء السافر على منشأة مدنية.

وتشغل "وحدة الحماية" التابعة لمنظمة الموارد الطبيعية في إيران مهام أمنية تتعلق بحماية الغابات والأراضي الوطنية ومكافحة التعديات على البيئة.