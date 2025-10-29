مقتل مسؤول الإسناد اللوجستي في حزب الله بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، تحييد مسؤول الإسناد اللوجستي في قطاع قانا بحزب الله اللبناني، على حد قوله.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن "جيش الدفاع استهدف، في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حسين علي طعمة، مسؤول الإسناد اللوجستي في حزب الله وقضى عليه".

وأشار إلى أن "طعمة، عمل خلال الحرب لنقل وسائل قتالية بغية إعادة إعمار القدرات العسكرية لحزب الله في المنطقة، حيث شكلت أنشطته خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وأفاد مصدر طبي لبناني، الاثنين الماضي، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه بلدة البياض، ما تسبب بمقتل شخصين وإصابة آخر بجروح.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية تصاعدا ملحوظا، بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت شخصيات بارزة من حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تتكثّف فيه المؤشرات الميدانية والسياسية على احتمالات انتقال المواجهة بين إسرائيل وحزب الله إلى مستوى جديد من التصعيد.

وبين التحركات العسكرية الإسرائيلية على الحدود، والرسائل السياسية التي تبعثها تل أبيب عبر تصريحات مسؤوليها، يزداد الحديث عن استعدادات ميدانية قد تمهّد لعمليات أوسع في الجنوب اللبناني، سواء بهدف تثبيت الردع كما تزعم إسرائيل، أو في إطار حسابات إقليمية أعمق تتعلق بالتوتر مع إيران وتطورات الحرب في غزة.

كما قام الجيش الإسرائيلي بالتصعيد حيال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، حيث أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة قنبلة يدوية على دورية تابعة للقوة قرب مستوطنة كفركلا، ولم يصب أي من أفراد القوة بأذى، وفقا للمكتب الصحفي للقوة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، قامت بإسقاط طائرة عسكرية إسرائيلية مسيرة، أمس الأول الأحد، أثناء مهمة مراقبة روتينية" في منطقة كفر كلا جنوبي لبنان، على حد قوله.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 كانون الثاني/ يناير الماضي.

لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.