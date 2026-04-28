مقتل مسلحين وقصف بلدتين.. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، قتل مسلحين قال إنهم "خرقوا" تفاهمات وقف إطلاق النار وشكلوا خطراً على قواته في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات على بلدتين جنوبي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية محيط بلدة زوطر الشرقية، فيما استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة قبريخا.

ومع استمرار الغارات، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان عدد من القرى الجنوبية، محذراً من احتمال تنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة.

وشملت القرى: الغندورية، برج قلاويه، قلاويه، الصوانة، الجميجمة، صفد البطيخ، برعشيت، شقرا، عيتا الجبل، تبنين، السلطانية، بير السلاسل، كفردونين، خربة سلم، سلعا، دير كيفا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: "إذا تم تفكيك البنى التحتية لحزب الله بجنوب لبنان فلن تكون هناك ضرورة لوجودنا العسكري فيه".

وأضاف أن "إسرائيل ليست لديها طموحات للتمدد في لبنان، ولن نسمح لحزب الله بأن ينفذ خطته، وعملياتنا في لبنان دفاعية".

من جانبها، اتهمت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، إسرائيل بارتكاب ما وصفته بـ"إبادة بيئية"، في مقدمة تقرير يوثق الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية في البلاد خلال الغزو بين عامي 2023 و2024.