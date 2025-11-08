مقتل مدني بهجوم استهدف معرض سيارات في دمشق

شفق نيوز- دمشق

استهدف مسلحون مجهولون، يوم السبت، معرضًا للسيارات في العاصمة السورية دمشق، ما أدى لمقتل شخص واحد.

وقالت مراسلة وكالة شفق نيوز، في دمشق، إن، الحادث وقع على طريق حرستا في محافظة ريف دمشق، وأسفر عن مقتل شخص واحد، وهو مدني، ولم ترد معلومات فورية إضافية حول جرحى أو اعتقالات.

وأضافت، في حين لم تعلن الجهات المختصة بعد عن تفاصيل أو أي بيانات حول خلفية الاستهداف.

وبينت أن، الجهات المختصة اغلقت الشارع والمخرج الأيمن من حرستا والداخل إلى النفق الذي يؤدي مباشرة إلى شارع الثورة في وسط دمشق، ما تسبب بازدحام شديد.