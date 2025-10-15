‏مقتل مدنيين اثنين ومسلح بهجوم على حاجز أمني شرقي الرقة

شفق نيوز- دمشق

أعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي "الآسايش" في شمال وشرق سوريا، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل مدنيين اثنين وشخص مسلح شن هجوماً على حاجز أمني شرقي مدينة الرقة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شخصاً مسلحاً يستقل دراجة نارية، استهدف أحد حواجز قوى الأمن الداخلي (الآسايش) في بلدة الكرامة شرقي الرقة شمال سوريا، حيث أطلق النار عشوائياً من بندقية كلاشنكوف باتجاه عناصر الحاجز".

وأضافت أن قواتها "ردت على مصدر النار بشكل فوري، ما أدى إلى قتل المهاجم على الفور، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها"، مشيرة إلى أن "الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين اثنين كانا في محيط موقع الحادثة".

وأشارت المديرية إلى أن "القوات باشرت بتمشيط المنطقة والبحث عن أي عناصر قد تكون على صلة بالهجوم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان استقرار المنطقة ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن".

وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا هجمات متكررة لخلايا تنظيم "داعش" تستهدف بشكل رئيسي قوات سوريا الديمقراطية والعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية، فيما تواصل "قسد" بدعم من التحالف الدولي تنفيذ حملات أمنية ضد خلايا التنظيم وأنشطتها في المنطقة.