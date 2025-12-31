مقتل متظاهر خلال فض اشتباكات في إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت مواقع إخبارية إيرانية بمقتل متظاهر في مدينة "فسا" التابعة لمحافظة فارس جنوب البلاد، خلال اشتباكات مع قوات الأمن إثر اقتحام المتظاهرين لمبنى الحكومة المحلية.

وقال موقع "سهام نيوز" الإصلاحي، إن أحد المتظاهرين لقي مصرعه عندما حاولت قوات الأمن تفريق المحتجين الذين اقتحموا مبنى الحكومة المحلية.

بدوره، أعلن حامد استوار، رئيس السلطة القضائية في مدينة فسا، اعتقال 4 من المتظاهرين الذين وصفهم بـ"المعتدين"، مشيراً إلى أن 3 من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح خفيفة خلال التصادم مع المتظاهرين.

من جهته، ذكر حسن علي محمدي، عضو البرلمان الإيراني عن مدينة فسا، أن المواطنين في المدينة "متدينون ومتزنون"، وأن الأشخاص المشاركين في الأحداث الأخيرة "قد يكونون من خارج المحافظة ومنظمين بشكل خارجي"، وفق تعبيره.