مقتل لاعب المنتخب الفلسطيني بقصف إسرائيلي في غزة

شفق نيوز - غزة

نقلت وسائل إعلام عربية، يوم الخميس، خبر مقتل اللاعب الفلسطيني مهند الليلي، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة في وقت سابق من اليوم.

وتواجد "الليلي" في منزل عائلته بمخيم المغازي للاجئين وسط مدينة غزة، وتعرّض لإصابات قوية إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة في الساعات الماضية.

وفارق "الليلي" الحياة متأثراً بجراحه، وهو ما أصاب الأوساط الكروية بصدمة قوية بعد خبر وفاة اللاعب.

وكان مهند الليلي لاعباً في صفوف نادي خدمات المغازي الفلسطيني، وتخطى الثلاثين عاماً، كما انضم لمنتخب فلسطين.

وسبق أن لعب مهند الليلي لعدة أندية فلسطينية بعد تخرجه من ناشئي نادي الرباط.. وتزوج اللاعب الراحل وأنجب طفلاً اسمه "أنس" قبل وفاته اليوم الخميس.

وكان منتخب فلسطين قد شارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وضمن التأهل إلى كأس آسيا 2027.

وتبخرت أحلام الفدائي الفلسطيني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد أن احتل المركز الخامس وقبل الأخير بالمجموعة الثانية عقب التعادل في الجولة الأخيرة ضد منتخب عُمان بنتيجة 1-1.

ويقود منتخب فلسطين المدرب إيهاب أبو جزر الذي تولَّى المهمة خلفاً للمدرب التونسي مكرم دبوب.