مقتل أكثر من 70 شخصا بسلسلة غارات "عنيفة" على غزة

شفق نيوز/ أفادت مصادر فلسطينية بمقتل أكثر من سبعين شخصا، من بينهم أطفال ونساء، إثر سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

وذكرت المصادر أن منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس وحدها شهدت سقوط أربعين قتيلا إثر غارات إسرائيلية استهدفت خيام النازحين.

كما جرى استهداف مناطق عدة في بيت لاهيا وجباليا ودير البلح ومحيط مدينة غزة.

وأكدت إدارة مستشفى العودة وقوع أضرار كبيرة بأقسامه الداخلية والخارجية بعد تعرض المنطقة المحيطة في تل الزعتر بمخيم جباليا للقصف.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من يوم السبت عن بدء حملة جديدة تحت مسمى "عربات جدعون"، تتضمن ضربات مكثفة وتحركات برية تهدف إلى تحقيق أهداف الحرب، بما يشمل تحرير الرهائن والقضاء على حركة حماس.

يشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة استؤنفت في 18 مارس الماضي بعد توقف مؤقت بموجب اتفاق هدنة بوساطة مصرية-قطرية-أميركية، في ظل تعثر المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق.

وتشهد المنطقة تصعيدا مستمرا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، إثر هجوم مسلح واسع النطاق شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص بحسب مصادر إسرائيلية، بالإضافة إلى اختطاف عدد من المدنيين والعسكريين.