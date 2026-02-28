مقتل أكثر من 50 طالبة بقصف استهدف مدرسة ابتدائية في إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، بمقتل أكثر من 50 طالبة جراء قصف صاروخي استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد، وذلك في إطار الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت حصيلة أولية قد أشارت إلى مقتل 24 طالبة، قبل أن ترتفع لاحقاً إلى 40، وثم 52 بحسب ما أوردته تقارير إيرانية.

ونقلت وكالة تسنيم عن نائب محافظ هرمزكان تأكيده تعرض مدرسة ابتدائية للبنات لهجوم، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت دماراً واسعاً في مبنى المدرسة.

وذكرت تقارير إعلامية أن نحو 170 طالبة كنّ داخل المدرسة لحظة وقوع الهجوم.

من جهته، تحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن وقوع الهجوم الدامي، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ملابساته.