مقتل قيادي في حماس بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

آثار غارة إسرائيلية على بناية في صيدا جنوبي لبنان (أ ف ب)

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلامية، يوم الأحد، بمقتل قيادي في حركة حماس إثر غارة إسرائيلية على منطقة شرحبيل قرب صيدا جنوبي لبنان.

وبحسب ما أفاد به مصدر في الحركة الفلسطينية لوكالة "فرانس برس"، فإن الغارة الإسرائيلية قتلت "القيادي في حركة حماس وسام طه باستهدافه في شقة سكنية بمبنى في صيدا" في جنوب لبنان حيث يتواجد أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في البلاد.

وكان قيادي آخر في حماس قُتل في غارة إسرائيلية على منزله بالقرب من طرابلس في شمال لبنان في 5 آذار/مارس، بعد أيام من اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

وأمس السبت، دعت حركة حماس إيران لعدم استهداف "دول الجوار" في منطقة الخليج رداً على الغارات الأميركية الإسرائيلية التي تتعرض لها، داعية دول المنطقة إلى التعاون لوقف الحرب.

وقالت حماس في بيان إنها في الوقت الذي تؤكد على "حق" الجمهورية الإسلامية في إيران "بالرد على هذا العدوان بكل الوسائل المتاحة وفق الأعراف والقوانين الدولية، فإنها تدعو الإخوة في إيران إلى عدم استهداف دول الجوار".

ودعت الحركة كل دول المنطقة "للتعاون لوقف هذا العدوان والحفاظ على أواصر الأخوة في ما بينها".