مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني باستهداف إسرائيلي مرتين

شفق نيوز/ أفادت مصادر إيرانية، يوم الأحد، بمقتل قائد مقر "عاشوراء" التابع للحرس الثوري في مدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان، بعد استهدافه مرتين بطائرة مسيّرة إسرائيلية.

وبحسب مواقع إخبارية إيرانية، فقد تم استهداف سيارة القيادي الإيراني أولاً أثناء وجوده بداخلها، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، ليتم نقله على وجه السرعة إلى سيارة إسعاف، إلا أن الطائرة المسيّرة استهدفت مجدداً سيارة الإسعاف خلال عملية الإخلاء، ما أسفر عن مقتله على الفور.

ويُعد اللواء المدرع الثامن "النجف الأشرف" أحد ألوية القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويُصنَّف كثاني ألوية الحرس في محافظة أصفهان، بعد اللواء 14 "الإمام الحسين".

ويتولى العميد مصطفى محمدي حالياً قيادة هذا اللواء، الذي يُعد من الوحدات المدرعة المحورية في هيكلية الحرس الثوري، وله دور بارز في المهام الدفاعية والتعبوية داخل البلاد.