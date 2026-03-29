مقتل قائد الحرس الثوري في طهران الكبرى

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، بمقتل قائد الحرس الثوري حسن حسن زاده، في طهران الكبرى.

وتداولت تقارير إخبارية وتابعتها وكالة شفق نيوز، أنباءً عن اغتيال حسن حسن زاده قائد الحرس الثوري في طهران الكبرى.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت تقارير إعلامية إيرانية، عن مقتل 4 من قادة الحرس الثوري، في هجوم شنه الطيران الأميركي الإسرائيلي، استهدف مدينة أصفهان الواقعة جنوب غرب العاصمة طهران.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أن "سلاح الجو يواصل مهاجمة بنى تحتية وسط وغرب إيران"، مشيراً إلى "تنفيذ أكثر من 140 ضربة ضد منظومة الصواريخ وسط وغرب إيران".

إلى ذلك، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن وزارة الاستخبارات الايرانية قولها: "اعتقال 15 من عملاء العدو الأميركي الصهيوني في محافظتي كهكيلوية وبوير أحمد وكوردستان".

كما أكدت تحديد والقاء القبض على 13 عميلاً بتهمة التخابر مع قنوات معادية في محافظات كرمان وكوردستان وأصفهان.

فيما أشارت إلى "ضبط شحنتين كبيرتين من الأسلحة الحربية الخفيفة والمتوسطة واعتقال 30 عميلاً للعدو الأميركي الصهيوني"، لافتة إلى "تمكن رجال الأمن في محافظتي كهكيلوية وبوير أحمد وكوردستان من تفكيك 3 خلايا تابعة لجماعات إرهابية"، على حد قولها.

وكان التلفزيون الإيراني أكد، أمس السبت، مقتل كل من عباس كرمي أحد قادة الحرس الثوري في طهران، وسعيد زنكنة أحد قادة الباسيج في الأهواز.

جاء ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رئيس استخبارات بحرية الحرس الثوري بهنام رضائي، وكذلك قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، في هجوم على مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

يذكر أن إسرائيل اغتالت في اليوم الأول من تفجر الحرب يوم الـ28 من شباط/ فبراير الماضي عشرات القادة السياسيين البارزين، والعسكريين لا سيما في الحرس الثوري.

فقد أدت الغارات الإسرائيلية الأميركية المشتركة إلى اغتيال المرشد علي خامنئي، فضلاً عن قائد الحرس الثوري محمد باكبور، وعبد الرحيم موسوي رئيس أركان القوات المسلحة.

كما اغتالت إسرائيل قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، ووزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة، وخلفه كذلك، فضلاً عن عشرات القادة والضباط العسكريين.