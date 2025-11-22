مقتل عنصر من حزب الله بهجوم إسرائيلي جنوبي لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، عن هجوم شنه بقيادة الفرقة 91 وبمساعدة سلاح الجو، أسفر عن مقتل عنصر من حزب الله اللبناني، في منطقة فرون جنوبي لبنان، على حد قوله.

وأشار الجيش، في بيان له، إلى أنه "طوال فترة الحرب، قام العنصر بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي، وبتطوير عناصر إرهابية".

وتابع: "تشكّل أفعال العنصر خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وسيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 كانون الثاني/ يناير الماضي.

لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.