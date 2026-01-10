مقتل عنصري أمن ونجل قائد سابق في الحرس الثوري خلال احتجاجات إيران

شفق نيوز- طهران

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم السبت، بمقتل اثنين من عناصر الأمن ونجل قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني خلال أعمال شغب في محافظتي خوزستان وخراسان، جنوب غرب إيران.

وتشهد إيران منذ أواخر 2025 موجة احتجاجات واسعة ومستمرة، توسعت مطلع 2026 لتشمل عشرات المدن على خلفية أزمة اقتصادية خانقة وشعارات سياسية مناوئة للنظام، وقد ردت السلطات بحملة أمنية مشددة شملت استخدام القوة وقطع الإنترنت واتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات.

من جهته، المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون إيرانيون وصفوا المحتجين المتشددين بـ"المخربين"، وربطوا الحراك بقوى معارضة في الخارج، مع التلويح بإجراءات قضائية قاسية تصل إلى الإعدام بحق من يتهمونهم بالتخريب.​

على الصعيد الخارجي، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طهران من قمع المتظاهرين، بينما اتهمت إيران كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن تحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت مساء أمس الجمعة، بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى أكثر من 51 قتيلاً، جاء ذلك بالتزامن مع استمرار السلطات بحجب الإنترنت لأكثر من 24 ساعة، فيما قررت إغلاق مدارس في عدد من المحافظات تزامناً مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة.