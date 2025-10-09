مقتل ضابط أمن باشتباكات مع مهربي مخدرات في إيران

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الخميس، عن مقتل عنصر من شرطة مكافحة المخدرات باشتباكات مع عصابة جنوب شرقي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي لشرطة محافظة سيستان وبلوشستان، في بيان أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، أنه خلال تنفيذ الخطط العملياتية لملاحقة عصابات تهريب المخدرات، اشتبكت دورية تابعة لشرطة مكافحة المخدرات مع مسلحين في منطقة صحراوية على طريق نهبندان (محافظة خراسان الجنوبية)، زاهدان (محافظة سيستان وبلوشستان).

وبين أن "العقيد المتقاعد غلام رضا جمشيدي استشهد في هذا الاشتباك نتيجة إطلاق النار عليه من قبل العناصر المخلة بالأمن".

وأكد المركز الإعلامي أن عملية تحديد هوية المجرمين وملاحقتهم ما تزال مستمرة، وسيتم الإعلان عن نتائجها.