مقتل صحفيين اثنين جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم السبت، بمقتل الصحفي علي شعیب، مراسل قناة المنار جراء قصف إسرائيلي استهدف جنوب لبنان.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن القصف أسفر أيضاً عن مقتل الصحفية فاطمة فتوني، مراسلة قناة الميادين.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قالت مصادر لبنانية، إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدتي كفرا والزرارية جنوبي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم أمس الجمعة، بدء هجوم واسع على ثلاثة مواقع في إيران بالتزامن مع غارات جوية على العاصمة اللبنانية بيروت.