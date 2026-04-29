مقتل شرطي وإصابة 3 في هجوم مسلح على دورية أمنية في إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، يوم الأربعاء، بمقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم مسلح استهدف دورية أمنية في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران.

وقالت الوكالة، إن "مسلحين أطلقوا النار صباح اليوم على دورية أمنية كانت تقوم بمهام تأمين المواطنين في مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان".

وأضافت أن "الهجوم أسفر عن مقتل الرقيب أول محمد رضا نظام دوست، فيما أصيب ثلاثة من عناصر الدورية بجروح متفاوتة".

وأكدت أن "الأمنية باشرت عمليات بحث وملاحقة للقبض على منفذي الهجوم"، مشيرة إلى أن "التحقيقات ما تزال مستمرة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية لاحقاً".