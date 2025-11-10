مقتل شخص على الأقل بغارة إسرائيلية جنوب لبنان (صور وفيديو)

شفق نيوز – بيروت

نفّذت طائرة مُسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، غارة استهدفت سيارة في بلدة البيسارية جنوبي لبنان.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت العجلة بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل"، دون معرفة هوية من كان داخل العجلة حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إخبارية، بأن "القوات الإسرائيلية نفّذت أيضاً، فجر اليوم، تفجيرين كبيرين استهدفا مباني في الحي الشرقي لبلدة حولا جنوبي لبنان".