مقتل شخص بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الاثنين، مقتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت فيها سيارة على طريق تبنين جنوبي البلاد.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، بيان أعلن فيه أن "غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت رابيد على طريق عين المزراب- تبنين ضمن قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد".

وقبل ذلك، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "مسيرة اسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة على طريق بلدة صربين، إلا أن الصاروخ لم يصب السيارة واستقر وسط الطريق.