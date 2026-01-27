مقتل شابين أحدهما مصري بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

قُتل شخصان، أحدهما مصري الجنسية، في غارة إسرائيلية (ليل الإثنين) على قضاء النبطية جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن "العدو ارتكب مساء أمس (الإثنين) جريمة جديدة بحق المدنيين، أدت إلى مقتل شابين من بلدة الدوير في قضاء النبطية".

وأضافت الوكالة أن القتيلين هما سامر علاء حطيط (22 عاماً) من بلدة الدوير، والشاب أحمد عبد النبي رمضان (22 عاماً) مصري الجنسية، من مواليد وسكان بلدة الدوير.

وأوضحت أن "مسيّرة معادية استهدفت سيارتهما رباعية الدفع بثلاثة صواريخ موجهة، ما أدى إلى احتراقها".

وبيّنت أن أحد الشابين طالب جامعي يعمل مع والده في مؤسسة لبيع قطع السيارات في النبطية، بينما الآخر يساعد والده المصري في تصليح الثلاجات في محل يملكه في بلدة الدوير.

وكان شخص لقي حتفه وأصيب آخران في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صور في جنوب لبنان، يوم الإثنين.

ورغم اتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان الذي بدأ تنفيذه في نوفمبر / تشرين الثاني 2024، لا تزال إسرائيل تشن بشكل شبه يومي غارات على لبنان، لا سيما في جنوبه، كما لا تزال قواتها متواجدة بعدد من النقاط في جنوب لبنان.