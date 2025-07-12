مقتل شابين أحدهما أمريكي في مواجهات مع مستوطنين بالضفة الغربية

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، بمقتل مواطن أمريكي من أصول فلسطينية ومن سكان منطقة رام الله بالضفة الغربية، في مواجهات مع المستوطنين.

وأكدت وزارة الخارجية الأنباء عن مقتل المواطن الأمريكي الفلسطيني بعد تعرضه للضرب خلال مواجهات مع مستوطنين في محيط بلدة سنجل شمال رام الله.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع "واينت" إن "ضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج هو أولوية قصوى، وإن الوزارة تقدم المساعدة القنصلية لعائلة الضحية".

لكنه امتنع عن التعليق على تفاصيل الحادث "احتراما لخصوصية العائلة في هذا الوقت العصيب".

من جانبه، أفاد موقع "عرب 48" بأن "المستوطنين نفذوا هجوما على بلدة سنجل، ما أسفر عن مقتل شابين وإصابة آخرين بجروح، مع تواصل هجماتهم على أنحاء الضفة الغربية المحتلة".

وأشار الموقع إلى مقتل الشابين سيف الدين كامل مصلط (23 عاما، مواطن أمريكي فلسطيني)، ومحمد رزق شلبي (23 عاما)، وإصابة العشرات مساء الجمعة جراء هجوم للمستوطنين على البلدة.

ونقل مصلط إلى المستشفى بعد تعرضه لاعتداء بالضرب المبرح من المستوطنين، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته، فيما عثر على جثمان شلبي بعد ساعات من فقدان آثاره وخلال أعمال البحث عنه عند أطراف سنجل التي شهدت مواجهات تصديا لهجوم المستوطنين، وفق الموقع.