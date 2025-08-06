مقتل "زعيتر" و"أبو سلة" أخطر مصنعيّ ومهربيّ الكبتاغون في لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت مصادر لبنانية، يوم الأربعاء، بأن قوة عسكرية شنت هجوماً في مدينة بعلبك شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل المطلوب "عباس علي سعدون زعيتر، في وقت ترددت فيه أنباء عن مقتل المطلوب الأبرز في المنطقة، علي منذر زعيتر، المعروف بـ"أبو سلّة".

ونقل موقع "إرم نيوز" عن المصادر قولها، إن "المطلوب عباس علي سعدون زعيتر قُتل خلال العملية بينما كان يحاول الفرار داخل سيارته، ويعد من أبرز المتورطين في أعمال إجرامية".

وتحدثت معلومات عن احتمال مقتل "أبو سلة" خلال الاشتباكات، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

وتصدر "أبو سلة" قائمة أخطر المطلوبين في لبنان كأبرز رموز تصنيع وتهريب الكبتاغون.

كما أنّه متورط بتشكيل جماعة مسلحة تشن عمليات خطف، وهو المتهم الرئيسي في خطف المواطن السعودي مشاري المطيري عام 2023.

وقد صدر في حقّه أكثر من 1000 مذكرة توقيف، وحُكم عليه بالإعدام غيابياً عام 2024.

وكان "أبو سلّة" متوارياً عن الأنظار في السنوات السابقة، وسط معلومات عن اختبائه داخل الأراضي السورية، في مرحلة نظام الأسد.

وقد لقب بـ"أبو سلة"لاستخدامه سلّة يُنزلها من شرفته لبيع المخدرات قبل أن يطور نشاطه الإجرامي ويصبح من أكبر تجار المخدرات.

وشاركت في العملية الأمنية الواسعة فرقة مجوقلة التابعة للجيش اللبناني، مستخدمة طائرات مسيّرة لتنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف محددة، في إطار حملة أمنية متواصلة لتعقب شبكات الجريمة المنظمة والمطلوبين البارزين في المنطقة.

وتفرض القوات العسكرية طوقاً أمنياً شاملاً على حي الشروانة في المدينة، وسط اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحين استخدموا أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية، فيما ردت وحدات الجيش بقوة على مصادر النيران، وتواصل مطاردة المطلوبين الفارين.

وجاءت العملية بعد يوم واحد من تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح "حزب الله".