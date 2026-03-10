‏مقتل رئيس منظمة الباسيج في إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام عربية، يوم السبت، بمقتل رئيس منظمة الباسيج في إيران، أسد الله بادفر.

ولم تكشف وسائل الإعلام، التفاصيل الكاملة حتى الآن.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران على الهجوم "الأميركي – الإسرائيلي"، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.