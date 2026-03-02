مقتل رئيس كتلة حزب الله النيابية بغارات إسرائيلية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الاثنين، بمقتل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله في لبنان، النائب محمد رعد، في غارات إسرائيلية جاءت عقب هجوم شنّه الحزب على موقع جنوب حيفا.

وذكرت القناة 12 العبرية أن "رعد، الذي ترددت أنباء سابقة عن تعيينه نائبًا للأمين العام نعيم قاسم، قتل خلال الضربات".

وأعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الاثنين، أنه استهدف بصليات من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، كما أطلق رشقات صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ هجمات على عشرات الأهداف في بيروت وجنوب لبنان، شملت قيادات في الحزب ومقار عمليات وبنى تحتية، إضافة إلى استهداف مركبة تقل عنصرين من قوة رضوان في منطقة كفر الدجال.

كما بدأت 53 قرية في جنوب لبنان تنفيذ عمليات إخلاء بعد تحذير أصدرته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا جراء الهجمات الإسرائيلية.