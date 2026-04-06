مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري بغارة أميركية إسرائيلية

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، مقتل رئيس جهاز استخباراته اللواء مجيد خاتمي، جراء هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف مواقع داخل إيران.

وفي سياق متصل، أفادت الجهات المختصة في محافظة طهران بسقوط ضحايا مدنيين جراء الهجمات التي طالت مناطق سكنية خلال الليل.

وذكرت دائرة الطوارئ في طهران، في تقرير لها، أن القصف الأميركي الاسرائيلي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، بينهم أطفال، مشيرةً إلى أن أربع فتيات وولدين دون سن العاشرة كانوا ضمن الضحايا.

من جانبه، قال حاكم مدينة بهارستان، الواقعة في ضواحي العاصمة، إن الهجوم الاميركي الإسرائيلي الذي استهدف وحدات سكنية في بلدة قلعة مير أسفر، حتى الآن، عن انتشال جثث 13 قتيلاً.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، واستمرار الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.