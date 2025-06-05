مقتل أربعة صحفيين بقصف إسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عربية، يوم الخميس، بمقتِل أربعة صحفيين، وإصابة آخرين، بعد قصف إسرائيلي استهدف ساحة المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بمدينة غزة.

وأكد موقع "إرم نيوز"، مقتل الصحفيين إسماعيل بدح، وسليمان حجاج، وهما يعملان لقناة "فلسطين اليوم"، والصحفي سمير الرفاعي، الذي يعمل لوكالة محلية فلسطينية، والصحفي أحمد قلجة، الذي يعمل لدى وسائل إعلام عربية عدة.

كما أصيب صحفيان آخران، بعد أن استهدف القصف نقطة يستخدمها الصحفيون للتغطية الإخبارية من المستشفى.

وارتفعت بذلك حصيلة الصحفيين الذين قتلوا خلال الحرب على غزة إلى 225 صحفيًّا منذ بدء تغطية الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.