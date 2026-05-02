مقتل خمسة أشخاص بضربات جوية طالت جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم السبت، بمقتل خمسة أشخاص جراء ضربات جوية استهدفت مناطق متفرقة جنوبي البلاد، تزامناً مع استمرار التوترات الميدانية المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وذكرت الوكالة أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في "إقليم التفاح" أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، فيما قُتل اثنان آخران بضربة طالت مركبة على طريق بلدة كفردجال جنوبي لبنان.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن قواته تمكنت، أمس الجمعة، من القضاء على عناصر تابعين لحزب الله كانوا يتحركون قرب مواقع الجنود الإسرائيليين بجنوب لبنان.

وأشار البيان العسكري إلى تفكيك أكثر من 50 موقعاً تابعاً للحزب في مناطق لبنانية مختلفة، ضمن العمليات العسكرية الجارية.