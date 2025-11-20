مقتل جنديين من الجيش السوري وتبادل اتهامات وتصعيد ميداني بين دمشق و"قسد"

شفق نيوز- دمشق

شهد ريف الرقة الشرقي توتراً جديداً بعد تبادل الاتهامات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عقب اشتباكات اندلعت بعد منتصف ليل امس في منطقة معدان.

وقالت إدارة الاعلام والاتصال في وزارة الدفاع لوكالة "سانا" إن قوات سوريا الديمقراطية شنت هجوماً على نقاط انتشار الجيش في المنطقة وسيطرت على عدة مواقع بعد تمهيد ناري كثيف، ما اسفر عن مقتل جنديين وإصابة اخرين.

وأضافت ان قوات الجيش نفذت هجوماً معاكساً وتمكنت من استعادة النقاط وطرد المهاجمين، محملة "قسد" مسؤولية ما وصفته بالاعتداء المتكرر.

في المقابل، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية انها تتعامل مع مواقع استخدمها تنظيم "داعش" لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه نقاطها في بادية غانم العلي شرق الرقة، مؤكدة أنها وثقت بالصوت والصورة استخدام تلك المواقع من قبل عناصر التنظيم.

واتهمت "قسد" فصائل تابعة لحكومة دمشق بالتنسيق مع "داعش" في تنفيذ الهجمات خلال الأيام الماضية.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية استمرار عملياتها الميدانية لتعطيل مصادر النيران وتعزيز حماية خطوطها، مشددة على التزامها بالدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا ومنع أي تهديد يستهدف المدنيين أو قواتها.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لتنظيم "داعش"، قالت إنهما انطلقتا من نقاط تمركز قوات الحكومة السورية على محور قرية غانم العلي في ريف الرقة الشرقي.