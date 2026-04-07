مقتل ثلاثة مهاجمين وإصابة شرطيين بإطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

شفق نيوز- أنقرة

أفادت وسائل إعلام، يوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة مهاجمين وإصابة شرطيين في إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن شاهد، أن "دوي إطلاق النار سمع قرب المبنى"، فيما أفادت وسائل إعلام تركية بـ"مقتل شخص وإصابة آخر خلال الاشتباك"، فيما أشارت وسائل أخرى، إلى "إصابة شرطيين أثناء الحادث".

إلى ذلك، أوضحت قناة "الحدث" أن "الحادث وقع في محيط المبنى وليس داخله، دون تسجيل أي خسائر بشرية بين موظفي القنصلية حتى الآن، فيما تم إخلاء المنطقة المحيطة بالمبنى، الذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان وتضم مباني سفارات أخرى".

من جهة أخرى، أفاد الإعلام التركي بـ"مقتل ثلاثة مهاجمين استهدفوا القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، في حين تستمر السلطات في تأمين المكان والتحقيق بالحادث".