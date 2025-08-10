مقتل ثلاثة مسلحين في محاولة اقتحام مركز شرطة جنوب شرقي إيران

شفق نيوز - طهران

افادت وسائل اعلام إيرانية رسمية، صباح اليوم الأحد، بإحباط هجوم مسلح على مركز للشرطة جنوب شرقي البلاد.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن: ثلاثة ارهابيين قُتلوا فيما تم اعتقال اثنين آخرين أثناء محاولة اقتحام مركز شرطة (سراوان) جنوب شرقي إيران.

هذا واسفر الهجوم عن مقتل عنصر من قوات الشرطة، بحسب مصادر أمنية.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن منفذي الهجوم محسوبون على تنظيم "جيش العدل" المعارض لإيران، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات الإيرانية.