مقتل بحار بهجوم على ناقلة نفط قبالة مسقط وإصابة سفينة في ميناء البحرين

شفق نيوز- مسقط/ المنامة

أعلنت سلطنة عُمان، يوم الاثنين، تعرض ناقلة نفط لهجوم بواسطة زورق مسيّر على بعد 52 ميلاً بحرياً قبالة سواحل مسقط، ما أسفر عن وفاة أحد أفراد طاقمها، فيما أفادت هيئة بريطانية بإصابة سفينة بمقذوفين في ميناء البحرين وإجلاء طاقمها.

وأوضحت السلطات العُمانية أن الحادث وقع أثناء عبور الناقلة في المياه الإقليمية العُمانية، وأن الفرق المختصة باشرت التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الملاحة وتأمين طاقم السفينة.

وذكرت أن ناقلة النفط التي تعرضت للهجوم بزورق مسيّر تُدعى "MKV VYOM"، مشيرة إلى أن الاستهداف أدى إلى اندلاع حريق وانفجار في غرفة المحركات.

وأعلنت السلطات وفاة أحد أفراد طاقم الناقلة متأثراً بالهجوم.

وفي السياق، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن مقذوفين أصابا سفينة في ميناء البحرين، مشيرة إلى إجلاء طاقمها.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغاً عن حادث في ميناء البحرين، حيث أُصيبت سفينة بمقذوفين مجهولين، ما أدى إلى اندلاع حريق.وأضافت الهيئة أنه تم إخماد الحريق، وبقيت السفينة في الميناء، وتم إجلاء الطاقم وهم في أمان.