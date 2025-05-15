مقتل العشرات بقصف إسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الخميس، بمقتل 43 شخصاً معظمهم جنوبي قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي فجر اليوم.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر طبية قولها إن حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس منذ فجر اليوم ارتفعت إلى 26، وذلك بعد استهداف 8 منازل على الأقل في المدينة.

وأشار إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي الشمال قتل سبعة على الأقل، جراء القصف الإسرائيلي على منزل في بلدة جباليا، كما أفيد عن مقتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة.

وفي غضون ذلك، تعتزم مؤسسة إغاثية تدعمها الولايات المتحدة بدء العمل في غزة قبل نهاية أيار/ مايو الجاري، وذلك بموجب خطة لتوزيع المساعدات أثارت انتقادات حادة.

وكانت كل من كندا وإيطاليا وبريطانيا ومنظمة "أطباء بلا حدود" وجهت انتقادات حادة لإسرائيل، لاستخدامها الغذاء سلاحا في الحرب ومنعها منذ أسابيع دخول المساعدات إلى القطاع.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن إجراءات الحصار على إمدادات الغذاء والوقود في غزة فرضت للضغط على حماس، وأن الجيش يدرس السماح بدخول المساعدات لغزة نظرا للوضع الغذائي المتدهور هناك.