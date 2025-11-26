مقتل اثنين من حملة "الفكر التكفيري" شمال الأردن

شفق نيوز-عمان

أعلن الأمن العام الأردني، يوم الأربعاء، قتل مطلوبين اثنين خارجين عن القانون من حملة الفكر التكفيري في الرمثا، وإصابة ثلاثة من أفراد الأمن.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد قالت مديرية الأمن العام إن "قوة أمنية خاصة داهمت، مساء الثلاثاء، موقعا في لواء الرمثا كان يؤوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري على إثر قضايا تحقيقية مهمة".

وأشارت مديرية الأمن في بيان لها، إلى أنه "فور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق النار عليها بكثافة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد القوة المداهمة الذين أسعفوا إلى المستشفى للعلاج".