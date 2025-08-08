مقترح إسرائيلي لتهجير نصف سكان غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قال الخبير الاستخباراتي الإسرائيلي موشيه بوزيلوف، يوم الجمعة، إن 51% من سكان قطاع غزة يرغبون في الهجرة، منتقداً ما وصفه بتقاعس إسرائيل عن استغلال هذه "الفرصة".

وأضاف بوزيلوف وهو مسؤول سابق في جهاز "الشاباك"، وعضو في معهد "ميسغاف" الإسرائيلي للأمن القومي، في تصريحات صحفية، أن "النصف الآخر من السكان سيفكرون بالهجرة لاحقاً"، معتبراً أن "الأمر بات جذاباً كالمغناطيس".

وأشار بوزيلوف إلى "لحظتين تاريخيتين للتوافق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان بالإمكان استغلالهما لدفع خطة الهجرة الطوعية من غزة"، معتبراً أن "عزل حماس عن الشعب هو مفتاح إخضاعها، عبر قطع الإمدادات وإحداث "شرخ في الوعي".

وتتضمن تصريحات بوزيلوف، إشارة إلى رغبته في تهجير الغزيين من أراضيهم، لا سيما أنها تتزامن مع قرار إسرائيلي باحتلال غزة.

واقترح "تسريع إنشاء مدن إنسانية يُخلى فيها المدنيون، واستخدام قوة هائلة لسحق ما تبقى"، في خطاب أثار ردود فعل غاضبة وُصف بأنه يدعو صراحة إلى التهجير القسري.

ورفض بوزيلوف الحجج التي تقول إن "الدولة لا يمكنها هزيمة تنظيمات مسلحة"، قائلاً إن "التاريخ يثبت أن نتائج هذه المعارك متساوية بين النصر والفشل".

ودعا إلى "تصدير المعضلة إلى حماس، لتجد نفسها بين خيار إقامة دولة إسلامية أو البقاء على قيد الحياة".