مقابل "الفيول".. لبنان: أموال العراق المتأخرة أصبحت جاهزة

شفق نيوز- بيروت

أعلن وزير المالية اللبناني ياسين جابر، يوم الجمعة، أن أموال العراق مقابل الفيول الذي صدره للبنان، جاهزة وبانتظار منصة إطلاقها، من قبل البنك المركزي العراقي.

والتقى جابرن وفقا لبيان رسمي، القائم بالأعمال في السفارة العراقية في بيروت محمد رضا الحسيني، وفيه "تم بحث التحضيرات الجارية للزيارة الوزارية اللبنانية المرتقبة إلى العراق، والتي ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية، وملف الفيول لكهرباء لبنان، ومجموعة من المشاريع الحيوية المشتركة".

وأوضح جابر أن "الزيارة، التي كان من المقرّر أن تحصل الشهر الفائت وتم تأجيلها، تهدف إلى أن تكون عملية ومنتجة"، مشيراً إلى أن "أبرز البنود المطروحة للتنفيذ تشمل توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، واستكمال الإجراءات المتعلقة بخط النفط العراقي الممتد إلى مدينة طرابلس، بالإضافة إلى مشاريع في مجال كابلات الاتصالات".

وبشأن مستحقات العراق المالية، أكد جابر أنها "أصبحت جاهزة، بانتظار أن يُنهي مصرف العراق المركزي تفعيل المنصة الخاصة بتوريد الأموال، الأمر الذي سيساهم في تسهيل تحويل الأموال من لبنان إلى العراق، ويعود بالنفع على رجال الأعمال والمواطنين العراقيين، كما سيساعد في تيسير حركة السفر والانتقال بين البلدين".

ومادة الفيول، هي مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير، ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية، وتستخدمه لبنان في محطات توليد الكهرباء، كوقود لها.

ومنذ سنوات لم تسدد لبنان المستحقات المترتبة عليها، جراء شراء الفيول العراقي، رغم تجديد الحكومات المتعاقبة من 2021، لعقود بيع الفيول إلى لبنان، وزيادتها في كل عقد.

ففي تموز/ يوليو عام 2021 وقع لبنان مع العراق اتفاقا لاستيراد مليون طن من وقود الفيول، لكن نهاية العام الماضي وافقت الحكومة على تمديد عقد الفيول مع زيادة الكمية إلى مليونَي طن سنويا، بدلا من 1.5 مليون طن فقط، وهي الزيادة التي جرت عام 2023.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، حيث يمنح العراق مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل “خدمات وسلع” سيحصل عليها العراق من لبنان، لكن هذا الأمر لم يحدث أيضا.