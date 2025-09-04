مفوض "الأونروا" يطلع بغداد على الأوضاع المأساوية في فلسطين

شفق نيوز- القاهرة

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع مفوض "الأونروا" فيليب لازاريني، يوم الخميس، الأوضاع الإنسانية المأساوية في فلسطين، ولا سيما التطورات الراهنة في قطاع غزة والمنطقة.

جاء ذلك على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ(164) المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال اللقاء "بحث الأوضاع الإنسانية المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما التطورات الراهنة في قطاع غزة والمنطقة".

كما بحث اللقاء "مناقشة الجهود التي تبذلها الوكالة وكوادرها في تقديم الدعم والمساعدات للمواطنين الفلسطينيين"، بحسب البيان.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في 22 آب/ أغسطس الماضي انتشار المجاعة رسمياً في غزة إثر الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.